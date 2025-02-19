Пилот сообщил об обледенении двигателя самолета на посадке в Сургуте

О происшедшем рассказал пилот самолета. Он поделился кадрами обледенения и прокомментировал инцидент. Специалист пояснил, что закрылки специально не убрали после посадки, потому что в первую очередь необходимо проверить отсутствие льда в щелевых поверхностях. В видео, опубликованном в телеграм-канале «Pilot life notes AVIATION», профессионал продемонстрировал, как образуется лед в условиях обледенения. Корреспондент Muksun.fm обратился за дополнительными комментариями.

Пилот рассказал, что обледенение может также произойти и в летний период времени. Оно образуется в слоистой облачности и бывает различной интенсивности: слабой, умеренной и сильной. Обычно самолеты без затруднений пробивают слоистую облачность. Умеренное обледенение — это максимум, который может произойти с самолетом. Облачность обычно оценивается как невысокая. Самолеты долго не задерживаются в данной зоне. О потенциально опасных участках членов экипажа всегда заранее предупреждает диспетчер.

«Это совершенно безопасно для самолета, потому что он имеет собственные системы против обледенения: обогреваются передние кромки крыла (как на видео) и входной контур двигателя», — пояснил в беседе с Muksun.fm пилот самолет.

Ранее сообщалось, что на борту летевшего в Норильск авиалайнера «НордСтар» сработала сигнализация.