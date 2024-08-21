В Кемерове на площадь вынесут 25-метровый флаг России

Для гостей мероприятия подготовили различные тематические конкурсы. Например, во время мастер-класса можно создать своими руками памятный сувенир в цветах триколор. Горожанам предложат поиграть в патриотические настольные игры. В рамках акции «Флаг державы — символ славы» на площадь возле областного драматического театра вынесут 25-метровый государственный флаг.

В рамках празднования состоится концерт. Номера подготовили местные творческие коллективы. Гостей ожидает масштабная развлекательная программа. Мероприятие начнется в 11 утра.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня Государственного флага России в парках Подмосковья состоится концертная программа, фотовыставка, квест, полевая кухня, флешмоб, художественная декламация патриотических стихотворений. Известно также, что певец SHAMAN и Григорий Лепс готовят в преддверии праздника для россиян музыкальный сюрприз.