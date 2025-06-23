Пилотное испытание было успешным: британские ученые проведут эксперимент по наращиванию льдов Арктики

Британские власти выделили $13,4 млн на масштабный эксперимент ученых, который нацелен на замедление таяния арктических льдов, сообщило издание The Times.

По информации издания, доктор Шон Фицджеральд из Кембриджского университета возглавит команду ученых, которые на протяжении трех зим будут реализовывать проект на острове Виктория. Специалисты считают, что при помощи подводных роботов смогут замедлить процесс таяния ледников. Тестовый проект успешно прошел испытания.

По данным издания, в рамках эксперимента специалисты смывали снежный покров со льда. Они пробурили отверстия, через которые на поверхность удалось закачать морскую воду. Результат опыта — образование нового слоя льда, толщина которого достигала 50 см. Получив финансирование, ученые продолжат работу — будут собирать данные и анализировать их для оценки возможных экологических последствий.

«В случае успеха ученые предложат развернуть систему из 500 тыс. автономных подводных роботов, способных бурить лед и создавать новые слои замерзающей воды», — указано в материале.

Эксперты уже видят негативные стороны проекта. По их мнению, страны могут расслабиться и перестать работать над выбросами. В случае провала исследований, требующих в год $10 млрд, ситуация станет критической.

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