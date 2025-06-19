Эксперт рассказала, что ждет Россию в предстоящем мини-ледниковом периоде

Глобальное похолодание, о котором предупреждают ученые, может кардинально изменить климатическую карту мира уже в ближайшие десятилетия. Специалист Елена Касаткина, главный научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН (КНЦ РАН), рассказала KP.RU, что изменится для России.

Исследователи из Нидерландов смоделировали сценарий ослабления Гольфстрима на 80% — ключевого течения, согревающего Европу. Результаты шокируют: зимние температуры в Лондоне могут упасть до -19°C, в Париже — до -18°C, а в Осло — до рекордных -48°C. Лед покроет Британские острова, а сельское хозяйство континента окажется под угрозой.

Для России последствия будут менее катастрофичными, но ощутимыми. Как поясняет доктор наук Елена Касаткина, РФ, привыкшая к суровым зимам, столкнется с более резкими перепадами температур и усилением экстремальных погодных явлений. При этом ученые разделились во мнениях о причинах грядущих изменений. Одни винят глобальное потепление, приводящее к опреснению океана, другие — снижение солнечной активности, которое может вызвать «великий минимум» уже к 2040 году.

Признаки надвигающегося похолодания прослеживаются в исторических данных. Анализ древесных колец показал цикличность экстремальных морозов в Европе каждые 300-400 лет. Следующий период ожидается между 2063 и 2073 годами, что совпадает с прогнозами о замедлении Гольфстрима. Вопрос лишь в том, что станет главным триггером изменений — деятельность человека или природные циклы.

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