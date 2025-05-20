Пилоты 14 раз запускали дрон, чтобы в тайге Кузбасса найти пропавшую пенсионерку

В Кемеровском округе сотрудники правоохранительных органов оперативно установили место нахождения пропавшей в тайге пенсионерки, используя беспилотную технику, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что 63-летняя пенсионерка ушла в тайгу за черемшой. Она не смогла найти дорогу домой и сообщила о проблеме своим родственникам. Родные связались с сотрудниками правоохранительных органов. Поисковая операция была начата незамедлительно. Помощь оказали волонтеры. На место происшествия прибыли специалисты МЧС. Женщина находилась в лесу с болотистой и рельефной местностью. С момента пропажи прошло больше суток, поэтому было решено применить БПЛА.

«По решению начальника ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу генерал-лейтенанта полиции Геннадия Корниенко в поисковых мероприятиях были задействованы сотрудники отдела применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов Центра информационных технологий, связи и защиты информации областного полицейского Главка», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве рассказали, что для обнаружения пенсионерки понадобилось совершить 14 полетов. Поиски с применением дронов длились три часа. Пилоты установили координаты и передали их поисковому отряду. Женщину нашли в тайге и помогли ей выйти на дорогу. Пенсионерка находится с родственниками. Родные выразили слова благодарности каждому, кто оказывал помощь в поисках жительницы Кузбасса.

Ранее сообщалось, что тело уплывшей на сапе женщины нашли в водах Тавричанского лимана.