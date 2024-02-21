Писатель Рой: после победы РФ в СВО иноагенты будут загружены работой

Писатель, продюсер Олег Рой высказал мнение, что после победы России в СВО, которую все ждут с нетерпением, иноагенты будут продолжать работать на Запад. Заказов у них станет еще больше, чем сейчас, пишет интернет-издание «Абзац» .

Спикер пояснил свою точку зрения. Иноагенты ждут, когда же Запад наконец проиграет. Тогда их начнут финансировать, делать большие заказы. Авторам предложат писать и рассказывать всякие небылицы об СВО, искажая реальность. Десятилетиями они смогут зарабатывать на этом деньги.

На территории стран Запада проживает много русских и русскоговорящих людей. Западу важно доносить до них сведения, что Россия выступает агрессором. Писатель считает, что не стоит ждать проигрыша Запада. Необходимо уже сейчас вести борьбу с подобной пропагандой.

Литература и кино, театр и музыка — все сферы культуры должны рассказывать об СВО. Отдельной темой для обсуждения стало кино. Собеседник «Абзаца» не понимает, почему фильмы о специальной операции и ее участниках, о жителях новых регионов не начали снимать еще в 2022 году.

«Сейчас на Украине снимаются блокбастеры с голливудскими актёрами, скоро они это начнут продавать всему миру, и там мы представлены плохо. Почему мы сегодня не снимаем кино про наших пацанов? [Вышел российский сериал] «Слово пацана» – а почему не «Слова новобранца»? Показать [кино] о нашем новобранце, который [в зоне СВО] сегодня каждый день. Не недели, не месяцы, не годы – каждый день наполнен этими эпизодами по всей линии боевого соприкосновения. Каждый день наши пацаны и воины совершают подвиг. Почему мы должны его отсрочить и рассказать о нём послезавтра? Условно говоря, почему не вчера, почему не сегодня? Не понимаю этого», – сказал Рой.

СВО занимает почетное место в творчестве писателя Олега Роя. По написанному им роману «Неотправленные письма» о событиях на Донбассе поставлен спектакль в московском Театре имени Моссовета. Автор посещает новые регионы с гуманитарной миссией.

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