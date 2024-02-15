Лариса Долина разревелась после фильма о ВОВ, вспомнив про дедушку

Артистка Лариса Долина поделилась историей из своей семьи, которая трогает ее до глубины души по сей день. В воспоминания певица погрузилась со слезами на глазах после просмотра военно-исторической драмы режиссера Сергея Урсуляка «Праведник», сообщает портал «Дни.ру» .

68-летняя певица Лариса Долина близко восприняла фильм про тяжелые времена ВОВ. В ее семье прекрасно помнят, что на войне был дедушка артистки. Однако она с сожалением отметила, что мужчина пропал без вести. Исполнительница долгие годы пыталась найти хоть какой-то след предка, но не удалось.

«История, рассказанная в этой картине, страшная и щемящая, но пронизанная такой невероятной верой и таким состраданием, что слезы у меня лились с самого начала и до самого конца фильма…», – отметила Лариса Долина.

Эмоции певица также связала с сюжетом кино. Там хорошо раскрыли тему геройства русских солдат, которые спасали евреев. Долина напомнила, что и сама является чистокровной еврейкой.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина работает на износ. Врачи предупредили ее о последствиях для здоровья.