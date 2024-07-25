Питомцам кузбассовцев разрешили летать с хозяевами в салоне самолета

В международном аэропорту Новокузнецка проинформировали, что правила перевозок животных изменились. Теперь четвероногие друзья имеют право во время перелетов находиться в салоне самолета, но есть ряд ограничений, сообщает sibdepo.ru .

В салоне разрешают лететь питомцам, вес которых не превышает восьми килограммов. Для питомцев с большим весом предложено багажное отделение. Однако подобные правила не считаются общепринятыми. Все зависит от выбранной авиакомпании.

Например, авиакомпания Nordwind разрешает животным находиться в салоне только при условии, если их хозяин приобрел билет в эконом-классе. Red Wings запрещает лететь на борту собакам брахицефальных пород, в частности, мопсам и бульдогам.

Владельцам питомцев рекомендуют заранее ознакомиться с правилами нахождения с четвероногими друзьями выбранной авиакомпании, чтобы не испортить настроение во время перелета. Также важно своевременно подготовить необходимые документы.

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