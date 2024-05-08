Получившая от Путина щенка школьница из Макеевки рассказала о своей жизни

Маша из Макеевки родилась в 2015 году и не видела мирного неба. С того же года ее отец на боях, а над домами работает система ПВО. Журналист KP.RU узнал, как живется ребенку в городе, находящегося под обстрелами.

Девочка из Макеевки учится на пятерки и никогда не пропускает российской авиации: каждый их прилет она машет триколором, и летчики, по словам школьницы, ее уже узнают. Самолеты очень интересны Маше, и она даже пожелала оказаться в одном из них у Деда Мороза. Участники проекта «Архангелы Спецназа» исполнили ее мечту и пригласили фанатку на настоящий аэродром.

«Всякий раз во время полета мы видели, как внизу развевается наш триколор и задавались вопросом, кто же им размахивает? Оказалось, это прекрасная девочка, которая каждый день поднимала нам боевой дух. Она необыкновенная! Мы хотели осуществить маленькую мечту, чтобы Маша приехала и посмотрела, на чем мы работаем», — говорят летчики.

Были у юной жительницы Макеевки и другие желания. Например, познакомиться с Владимиром Путиным, а также завести овчарку. Последнее случилось недавно, причем собаку передал в подарок именно российский президент. Девочка была в восторге от такого презента.

Сама Маша призналась, что несмотря на любовь к животным и самолетом, свою жизнь она мечтает связать с цирком. Уже сейчас она ходит на дополнительные кружки и готовится к исполнению мечты.

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