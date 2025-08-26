Пьяная россиянка напала на фельдшера: в СК проверят информацию из СМИ

В Новокузнецке женщина, которая, предположительно, находилась в нетрезвом состоянии, напала на врача, сообщил VSE42.Ru .

По информации издания, женщина лежала на улице на газоне. Прохожие высказала мнение, что она была пьяна. Очевидцы вызвали скорую помощь. Фельдшер начал оказывать женщине помощь, но она проявила агрессию и нанесла несколько ударов. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Женщина также пыталась напасть на них. По словам очевидцев, на траве лежала молодая женщина.

Опубликованный на сайте VSE42.Ru инцидент с нападением новокузнечанки на фельдшера привлек внимание правоохранителей. В ведомстве проинформировали, что следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы узнать все детали инцидента. По итогам проверки сотрудники правоохранительных органов примут меры, которые установлены российским законодательством. Действия девушки, предварительно, оценены как хулиганские. Информация была найдена во время мониторинга СМИ и соцсетей.

«В следственном отделе по городу Новокузнецк СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту организовано проведение проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса подрался с пассажиром в Самаре из-за сделанному ему замечания.