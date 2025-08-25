Водитель автобуса подрался с пассажиром: в МВД предоставили подробности инцидента

В Самаре между водителем автобуса и пассажиром произошла драка, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, о конфликте стало известно из социальных сетей. Очевидцы рассказали, что пассажир сделал замечание водителю автобуса. Мужчина посчитал неприемлемым разговор водителя на повышенных тонах во время управления транспортным средством. Началась словесная перепалка.

По данным очевидцев, водитель покинул рабочее место и зашел в салон. Конфликт продолжился. Он начал перерастать в драку. Одна из пассажирок препятствовала драке, но водитель проигнорировал ее требования. Драка продолжилась на улице. В региональном ГУ МВД подтвердили информацию.

В ведомстве сообщили, что двое граждан, которые стали участниками инцидента, написали заявление. Кто именно обратился в полицию, неизвестно.

«В настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в региональном ГУ МВД.

В компании-перевозчике проинформировали, что на время разбирательств водитель отстранен от управления транспортным средством. Дальнейшее решение зависит от итогов проверки.

