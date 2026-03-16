Пьяная ссора в частном доме: россиянка руками и ногами забила знакомого до смерти

По информации ведомства, в марте 2024 года в одном из частных домов на улице 4-я Шахматная произошла трагедия, которая завершилась смертью мужчины. По данным следствия и суда, женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт со своим знакомым. Ссора переросла в жестокое избиение: она наносила потерпевшему удары руками и ногами по голове, шее, туловищу и конечностям.

По данным регионального СК, остановить расправу удалось соседу, который потребовал вызвать скорую. Мужчину экстренно госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — он скончался в больнице спустя короткое время.

«В Кузбассе местная жительница приговорена к семи годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшее его смерть», — сообщили в ведомстве.

В СК Кузбасса проинформировали, что в ходе следствия обвиняемая пошла на сотрудничество с правоохранительными органами, что было учтено судом. Тем не менее приговор оказался суровым: суд назначил ей семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Решение уже вступило в законную силу.

