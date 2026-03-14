Силовики схватили беглого мошенника и вероятного убийцу бизнесвумен в Москве

Московские следователи и оперативники уголовного розыска отчитались о быстрой поимке подозреваемого в убийстве женщины, совершенном на северо-западе столицы. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, личность преступника установили в считанные часы, а спустя короткое время его задержали на Нижегородском шоссе. Им оказался молодой уроженец Кисловодска 2005 года рождения.

Детали преступления пока не разглашаются в интересах следствия, однако известно, что тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из районов Северо-Западного административного округа. На место незамедлительно выехали криминалисты и следователи, которые начали отрабатывать версии и собирать улики.

Благодаря слаженной работе столичного СК и сотрудников ГУ МВД, выйти на след предполагаемого убийцы удалось оперативно. Подозреваемый, видимо, пытался скрыться от правосудия, но далеко уйти не успел. Его задержали на Нижегородском шоссе — одной из крупных магистралей столицы, соединяющей центр с юго-востоком.

В ближайшее время задержанного доставят к следователю для проведения необходимых процессуальных действий. Специалистам предстоит выяснить мотивы преступления, роль фигуранта в произошедшем, а также проверить его на причастность к другим возможным эпизодам.

Пока официальные органы не раскрывают подробностей, остается только гадать, что толкнуло 20-летнего парня на столь тяжкое деяние.

Ранее ряд телеграм-каналов и СМИ сообщали, что женщину убили на северо-востоке Москвы. Предварительно, ее мог убить мошенник, которого в квартиру впустила дочь-подросток.