Пьяный лежал в кустах: в Кемерово опровергли информацию об утонувшем мужчине

В мэрии Кемерово опровергли информацию о гибели мужчины, которая активно распространялась в местных соцсетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, местные жители сообщили, что в водоеме Кемерово утонул мужчина. Его тело якобы достали спасатели. По словам очевидцев, погиб мужчина средних лет. Люди делились фото. На берегу находилось много сотрудников правоохранительных органов и медики. Рядом скопилось большое количество отдыхающих, наблюдавших за работой представителей спецслужб.

В пресс-службе мэрии Кемерово опровергли данную информацию. В сообщении отмечено, что в субботу, 28 июня, правоохранители разыскивали пропавшего мужчину. Они прибыли к местному водоему. Горожанина обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. Он спал в кустах, которые расположены недалеко от водоема. На место инцидента, действительно, прибыли спасатели. Специалисты намеревались искать пропавшего на лодках. Состояние горожанина удовлетворительное.

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