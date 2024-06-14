Пьяный мужчина душил девочку, которую встретил на улице в Ставропольском крае

В День России в Ставропольском крае произошел инцидент. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на мимо проходящую 13-летнюю девочку, сообщает newstracker.ru .

Следком Ставрополья информирует, что в настоящее время мужчина уже задержан. Ему предъявили обвинение. Доклады о ходе расследования будут направлять лично главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Инцидент произошел в вечернее время суток. Трое подростков вышли на короткую прогулку, чтобы выгулять собаку. Прохожий резко схватил одну из девочек. Он начал душить ее и пытался раздеть. Подруги 13-летней школьницы выбежали к дороге и просили о помощи. Прохожие спасли девочку. Против местного жителя возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.

Ранее житель Хабаровской области рассказал, как еще в советские годы, будучи первоклассником, чуть не стал жертвой педофила.

Ранее мы также сообщали, что одному из самых жестоких насильников и убийц России 74-летнему Владимиру Ретунскому родственники зверски убитых девушек угрожают самосудом.