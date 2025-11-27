Пьяный произвол и детский испуг: в Новокузнецке женщина напала на 11-летнюю соседку

В Новокузнецке за нанесение побоев несовершеннолетней осуждена женщина: 200 часов обязательных работ и выплата пострадавшему ребенку компенсации морального вреда в размере 30 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал региональной прокуратуры.

По информации ведомства, местная жительница ранее была привлечена к ответственности за нанесение побоев. Согласно версии следствия, 31-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она встретила 11-летнюю девочку, которая живет по соседству. Женщина целенаправленно схватила ее пальцами руки за лицо. У ребенка остались ссадины.

По данным ведомства, после инцидента девочка некоторое время боялась выходить на улицу и замкнулась в себе. Во время нападения она испытала стресс, нравственные страдания и испуг. В суде жительница Кузбасса не отрицала свою вину. Прокурор обратился с требованием выплатить семье ребенка моральную компенсацию.

«Она (жительница Новокузнецка. — Прим. ред.) признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние)», — указано в сообщении.

Ранее юрист Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какое наказание могут выбрать для хозяйки рехабов в Подмосковье, где пытали подростков.