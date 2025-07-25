Пьяный россиянин без прав улетел на машине в огород частного дома

Автомобиль вылетел с проезжей части и оказался на территории частного двора жителя Прокопьевска, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный УГИБДД.

В ведомстве рассказали, что водитель не справился с управлением автомобиля «Хонда». Предварительно, он превысил рекомендованный скоростной режим. В результате автомобиль съехал с проезжей части, заехал в частный двор местного жителя и перевернулся.

По данным ведомства, мужчина передвигался на транспортном средстве без водительского удостоверения. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции по внешним признакам предположили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«На месте было проведено освидетельствование водителя, прибор показал 0,975 мг/л наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе», — указано в сообщении.

По информации ведомства, суд назначил мужчине 10 суток ареста. Автомобиль находится на специализированной площадке. В целях безопасности от управления водителя без прав отстранили. В результате ДТП повреждений мужчина не получил.

В ведомстве призвали всех граждан быть бдительными. Рекомендовано не садиться за руль автомобиля после распития спиртных напитков. Очевидцев подобного поведения просят незамедлительно сообщать в Госавтоинспекцию. Бдительность может спасти жизни людей.

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