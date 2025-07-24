Из-за сгоревшего Porsche Cayenne Ялтинский заповедник придется восстанавливать несколько лет

В заповеднике «Крымский» в Ялте 24 июля произошло возгорание автомобиля Porsche Cayenne, который полностью сгорел, как проинформировали в объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым» в аккаунте в соцсетях.

Сообщается, что водитель автомобиля класса люкс предпринял попытку несанкционированного проникновения на территорию объекта. В результате транспортное средство застряло на каменистом участке и начало буксовать, а попытки его освободить привели к возгоранию.

«Нарушитель на автомобиле марки Porsche Cayenne решил прокатиться по бездорожью и попытался заехать на территорию заповедника, минуя шлагбаум, по грунтовой дороге», – сообщили в дирекции.

Возможная причина возгорания — неисправность электропроводки люксовой иномарки.

В руководстве отметили, что пожар нанес серьезный вред окружающей среде, поскольку восстановление почвы и растительности на территории, где произошло возгорание Porsche Cayenne, займет более двух лет. Было принято решение о начале административного разбирательства.

Ранее сообщалось, что выжившая после ДТП женщина рассказала об увиденном загробном мире.