Пьяный водитель протаранил четыре машины и скрылся с места ДТП в Балашихе

В подмосковной Балашихе в ЖК «Новое Измайлово» произошло ДТП, в результате которого повреждения получили четыре припаркованных автомобиля, сообщило издание REGIONS.

По данным очевидцев, виновником ДТП стал водитель «Инфинити», который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Виновник аварии скрылся с места ДТП. По предварительным данным, иномарка въехала в одну из припаркованных вблизи пешеходного перехода машин. Удар спровоцировал движение авто, в результате чего повреждения получили еще три припаркованных автомобиля.

REGIONS располагает видео, на котором зафиксирован момент того, как водитель покинул место ДТП. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Недалеко от ДТП был обнаружен автомобиль нарушителя. Его забрал эвакуатор. Пока официальные ведомства не предоставили информации по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что женщина с ребенком пострадали при столкновении такси с КамАЗом на севере Москвы.