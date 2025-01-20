Женщина с ребенком пострадали при столкновении такси и КамАЗом на севере Москвы

В результате столкновения легкового такси с грузовиком КамАЗ на севере столицы пострадали женщина и ребенок. Как передает телеканал РЕН, публикующий видеоматериалы с места происшествия, все произошло в ночь на понедельник, 20 января.

По информации от свидетелей, водитель такси пытался проехать на жёлтый сигнал светофора и совершить поворот налево. В этот момент по выделенной полосе двигался грузовик КамАЗ. Столкновение было настолько сильным, что от легкового автомобиля почти ничего не осталось. Пострадавших доставили в больницу.

«На момент аварии в автомобиле находились женщина с ребенком. Их с легкими ушибами доставили в больницу», — приводится в сообщении телеканала.

Второй участник аварии выехал на тротуар и столкнулся с ограждением. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают на месте все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на водителя автобуса, который совершил смертельное ДТП в Солнечногорске.