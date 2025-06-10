Пять человек успели эвакуироваться: раскрыта причина пожара в пятиэтажном доме Кузбасса

В Новокузнецке спасатели ликвидировали возгорание в пятиэтажном жилом доме, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». До приезда специалистов пять жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно. На место прибыли 17 сотрудников МЧС.

Источник сообщил «Сибдепо» предварительную версию возгорания — короткое замыкание в электроприборе. Специалисты проверяют данное предположение. Пожар начался в одной из квартир. Очевидцы сообщили, что из окон валит черный густой дым. Прибыв на место, спасатели обратили внимание, что элементы декора в квартире начали плавиться.

«Обгорела мебель, оплавился натяжной потолок на всей площади», — рассказали корреспонденту «Сибдепо» в пресс-службе МЧС Кузбасса.

В пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели устранили огонь через 22 минуты после прибытия на место происшествия. Им хватило 14 минут, чтобы локализовать огонь. Добиться быстрой ликвидации удалось благодаря слаженным действиям, отметило издание. Было задействовано пять единиц техники. По данным издания, пожар нанес существенный урон жильцам дома. В период с 9 на 10 июня региональные пожарно-спасательные подразделения реагировали на 17 пожаров.

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