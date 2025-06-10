Рыболовное судно горит во Владивостоке: спасено более 20 человек, один погиб

В результате возгорания на борту рыболовецкого судна, находившегося на стоянке во Владивостоке, погиб один человек. Об этом сообщили в МЧС России.

По предварительным данным, возгорание случилось на рыболовецком судне, которое находилось на коммерческой стоянке у причала в бухте Золотой Рог в районе улицы Дальзаводская. Через семь минут после поступления сигнала на место прибыли пожарные и спасатели.

«Огнеборцы МЧС России тушат рыболовное судно во Владивостоке», — отмечается в заявлении МЧС.

Тушение пожара продолжается в эти минуты. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек. Также удалось спасти 24 человека. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили пожар в Чехове, возникший из-за удара молнии.