Пять грибников пропали за сутки в Башкирии

Всего за один день в лесах Башкирии заблудились пять грибников, сообщает ИА «МедиаКорСеть» . Четыре человека смогли самостоятельно найти дорогу домой. Одного мужчину ищут второй день, проинформировали в Госкомитете по ЧС.

В Краснокамском районе заблудился мужчина, но он смог самостоятельно вернуться домой. Помощь спасателей ему не понадобилась. В Уфимском районе заблудилась женщина. В этот день за грибами отправились три человека. Заблудившаяся жительница смогла обойтись без помощи спасательно-розыскной группы. В лесу Аургазинского района потерялась семья из трех человек. После целого дня блужданий все люди вернулись домой. Их здоровью ничего не угрожает.

Мужчина, которого ищут уже вторые сутки, собирал грибы в Янаульском районе. Госкомитет по ЧС напомнил правила поведения в лесу.

«Соблюдайте требования безопасности. Сохраняйте свою жизнь и здоровье», — напоминают в ведомстве.

Грибникам рекомендуют перед походом в лес обязательно сообщать о своем намерении родственникам и друзьям. Лучше уточнить, в котором часу собираетесь вернуться домой. Если мобильный телефон разрядится, то родные поймут, когда стоит обратиться за помощью. Кстати о телефонах. Важно заранее зарядить гаджет. Еще лучше собирать грибы с сотовым телефоном.

Ранее миколог Михаил Вишневский рассказал, насколько безопасно собирать первые весенние грибы с целью их приготовления дома.