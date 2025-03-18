Пять лет с начала пандемии: омичка назвала цветение сирени во время самоизоляции самым ярким

С начала пандемии коронавируса прошло пять лет. Омичка высказала мнение, что первая весна в период самоизоляции россиян была самой яркой из-за невозможности вмешательства людей в экологические процессы, сообщил gorod55.ru.

По данным издания, пять лет назад в Омской области начались ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Омичка Ольга рассказала, что сначала никто не верил, что происходит что-то серьезное. В начале пандемии у девушки началась сессия. Занятия проводили на различных онлайн-платформах. Один из одногруппников сказал, что переживать не стоит. Новый учебный год начнется в прежнем формате.

«Спойлер: мы встретились в аудитории только спустя три года — на вручении дипломов», — рассказала Ольга.

Девушка рассказала, что после пандемии у нее остались некоторые привычки, например, заказывать продукты на дом. Во время самоизоляции она проводила все время дома. Супруга также перевели на дистанционный режим работы. Ольга загорала на балконе, но на улицу выходить не решалась. Собеседница вспомнила, что в тот год весна в регион пришла раньше, чем обычно. Возле ее дома зацвела сирень, запах цветения было слышно на пятом этаже.

«Вообще это вроде была самая ранняя весна на моей памяти. И самая прекрасная, потому что природа просто жила жизнь без участия человека», — рассказала собеседница издания.

Девушка рассказала, что в самом начале пандемии сильно заболела. Они с мужем прилетели из Санкт-Петербурга. Тогда сообщили, что в Пулково госпитализировали молодого человека с подозрением на ковид. Ольга сомневалась, выживет ли тогда.

Ранее сообщалось, что эпидемия ротавируса охватила россиян в египетском курорте.