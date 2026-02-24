Жители Уфы назвали главную причину перехода на дистанционный формат работы, сообщил mkset.ru. Однако те, кто уже адаптировался к рабочим будням, надеются, что скоро снова вернутся в офис.

30-летняя Оксана из Уфы рассказала, что испытывала сложности с работой из-за пробок и долгой дороги. Девушка живет в отдаленном районе. Она обратила внимание, что найти работу можно только в центре города. На протяжении пяти лет она каждый день тратила на дорогу по несколько часов. Девушка призналась, что все эти годы не высыпалась. Она вышла выход — перешла на дистанционный формат работы.

«Теперь живу на удаленке. Это, получается, единственный доступный мне вариант. Потому что я больше не хочу страдать и ездить в центр, где сосредоточена почти вся работа», — написала Оксана.

25-летняя репетитор Алена рассказала, что дистанционный формат работы позволяет не добираться до работы в переполненном общественном транспорте, не тратить время на поездки. Однако есть минус — не хватает общения с людьми.

«Я хочу надевать красивую одежду, общаться с другими людьми, вырабатывать иммунитет, двигаться», — рассказала Mkset Алена.

23-летняя Валерия рассказала, что все чаще работает не из дома, а из местной библиотеки. Она также считает, что длительное пребывание дома негативно отражается на настроении. Постепенно появляется скованность при выход в общественное место.

По мнению Валерии, преимущества также есть: можно самостоятельно выстраивать график, посещать различные процедуры в дневное время, не проводить время в пробках и в переполненных автобусах.

«За это удобство я плачу тем, что практически не социализируюсь. Поэтому я надеюсь, что мой опыт удаленки будет не вечным», — рассказала Mkset Валерия.

