Пять пассажиров скончались на месте: названы причины крупной аварии с автобусом и фурами в Омской области

В субботу, 20 декабря, на федеральной трассе Тюмень-Омск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями: предварительно погибли шесть человек, сообщил телеграм-канал УМВД России по Омской области.

По предварительной информации следствия, авария была спровоцирована водителем легкового автомобиля «Вольво». На 548-м километре автодороги он, двигаясь в сторону Омска, совершил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту «Омск-Крутинка». От удара последовала цепная реакция: в дальнейший занос попали еще три автомобиля — «Тойота» и два грузовика «КамАЗ».

Фото: [ t.me/omsk_police ]

Водитель автобуса скончался по пути в больницу в машине скорой помощи. Еще пять пассажиров ПАЗа, по предварительным выводам, получили травмы, несовместимые с жизнью, и умерли до прибытия медиков. Пятерых пассажиров автобуса удалось доставить в медицинские учреждения, где они госпитализированы.

На месте происшествия в настоящий момент работают следователи, эксперты и инспекторы ГИБДД, которые проводят необходимые мероприятия. В их задачи входит детальная фиксация обстоятельств, установление точной картины и причин трагедии.

«По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что травмированных в ДТП деблокировали сотрудники МЧС.