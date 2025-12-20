Травмированных деблокировали сотрудники МЧС: ДТП с автобусам и двумя фурами произошло на трассе под Омском

Сотрудники МЧС России оказали помощь пострадавшим в результате ДТП на 548 км ФАД Р-402 в Любинском районе Омской области, сообщил телеграм-канал ведомства. Помощь понадобилась восьми человекам, из которых два ребенка. Есть погибшие.

По информации ведомства, инцидент произошел в субботу, 20 декабря. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавших. Операция прошла успешно. Травмированных передали сотрудникам скорой помощи для оказания квалифицированной помощи.

«По оперативным данным шесть человек погибли», — указано в сообщении ведомства.

На место происшествия прибыли представители оперативных служб. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение. От МЧС России для деблокировки пострадавших прибыло 10 сотрудников. В их распоряжении находились три единицы техники.

