Пятикратный штраф и запрет на должности: суд вынес приговор бывшему муниципальному служащему

Киселевский городской суд поставил точку в уголовном деле бывшего муниципального служащего, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По данным пресс-службы, чиновника признали виновным в получении крупной взятки и мошенничестве — соответственно по пункту «в» части 5 статьи 290 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Судебное разбирательство завершилось 27 февраля 2026 года обвинительным вердиктом. Фигуранту назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Дополнительно суд запретил ему в течение пяти лет занимать должности, связанные с властными полномочиями, организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки — 1 472 500 руб. Приговор пока не вступил в законную силу. Корреспондент Сибдепо отметил, что сумма штрафа в пять раз превышает размер взятки.

