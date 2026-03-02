Пятикратный штраф и запрет на должности: суд вынес приговор бывшему муниципальному служащему
Пресс-служба судов: в Киселевске экс-чиновника приговорили к 12,5 годам колонии
Фото: [Медиасток.рф]
Киселевский городской суд поставил точку в уголовном деле бывшего муниципального служащего, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.
По данным пресс-службы, чиновника признали виновным в получении крупной взятки и мошенничестве — соответственно по пункту «в» части 5 статьи 290 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
Судебное разбирательство завершилось 27 февраля 2026 года обвинительным вердиктом. Фигуранту назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Дополнительно суд запретил ему в течение пяти лет занимать должности, связанные с властными полномочиями, организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки — 1 472 500 руб. Приговор пока не вступил в законную силу. Корреспондент Сибдепо отметил, что сумма штрафа в пять раз превышает размер взятки.
Ранее сообщалось, что дело о незаконном обороте драгметаллов направили в суд в Подмосковье.