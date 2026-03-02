В Подмосковье направили в суд дело о незаконном обороте драгметаллов на 40 млн рублей

В Подмосковье направили в Солнечногорский городской суд уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов на сумму свыше 40 млн рублей, прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего гражданина Китая – его обвиняют по ч. 5 ст. 191 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в июне 2025 года обвиняемый вместе с соучастниками незаконно приобрели на территории Ленинградской области драгоценные металлы, в составе которых были самородное (природное) золото и серебро. Из них злоумышленник изготовил 18 слитков, которые планировал перевезти в Москву в личном портфеле с целью дальнейшего сбыта.

Однако сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль «Тайота Альфард», в котором обвиняемый находился в качестве пассажира, на автодороге М-11 «Нева» Солнечногорского округа. В ходе досмотра у него нашли золотые слитки стоимостью свыше 40 млн рублей.

Обвиняемый свою вину признал частично, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.