Пятилетка для искусственного разума: в Татарстане запустили самый амбициозный ИИ-проект в РФ

По инициативе главы Республики Татарстан Рустама Минниханова была сформирована комплексная государственная программа, нацеленная на развитие технологий искусственного интеллекта на период с 2026 по 2030 год, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Документ структурирован вокруг четырех ключевых блоков: создание инфраструктурной базы, подготовка и переподготовка специалистов, внедрение прикладных ИИ-решений в реальные секторы экономики и поддержка фундаментальных научных исследований.

Финансирование будет распределено по этим направлениям, при этом наибольшая доля ресурсов предусмотрена для развития технологической инфраструктуры, в частности для закупки высокопроизводительного вычислительного оборудования, стоимость которого на сегодняшний день остается значительным фактором.

«Цель — создать полноценную экосистему в РТ: вырастить здесь своих специалистов, построить мощную инфраструктуру и массово внедрить технологии в реальный сектор экономики и госуправления», — рассказал министр цифрового развития РТ Илья Начвин на заседании коллеги своего ведомства.

Участвуя в заседании профильной коллегии, Рустам Минниханов дал поручение региональному правительству завершить все формальные процедуры и утвердить данную программу уже в первом квартале текущего года.

