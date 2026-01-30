Лукашенко посоветовал не волноваться из-за возможной угрозы от искусственного интеллекта

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал неожиданный совет по поводу одной из главных технологических тем. Во время встречи с промышленником он заявил, что по поводу искусственного интеллекта и его угрозы людям можно «не париться».

Как передает БелТА, Лукашенко спросил у гендиректора холдинга «Планар» Сергея Авакова его мнение об ИИ. Глава предприятия согласился с президентом, заявив, что искусственный интеллект не сможет заменить человека, поскольку это, по его словам, лишь «некая система принятия решений».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия будет независимой всегда в партнерстве с Китаем.