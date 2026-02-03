Пятилетний Лев Белкин из Красноармейска прочитал 84 книги за год и стал лучшим дошколенком в библиотеке

Пятилетний житель подмосковного Красноармейска Лев Белкин всего за один год осилил 84 книги, завоевав в своей городской детской библиотеке почетный титул «Абсолютный лидер» среди дошкольников, сообщил REGIONS.

Юный рекордсмен, уже освоивший чтение по слогам, был торжественно награжден. Примечательно, что среди читателей школьного возраста победу одержала девочка, взявшая за тот же период 265 книг.

По словам мамы мальчика, в общей сложности за год Лев познакомился почти со сотней литературных произведений. Интерес к чтению у него проявился очень рано — уже в три года. Родители всячески поощряют это увлечение: каждый вечер мама читает сыну вслух сказки, фантастические повести или рассказы. При этом выбор темы всегда остается за самим Львом, который часто отдает предпочтение крупным красочным изданиям.

«Ему (Льву. — Прим. ред.) нравятся толстые книги в ярких обложках. Но не всегда их содержание подходит по возрасту, поэтому выбор приходится корректировать», — рассказала мама мальчика.

Ранее сообщалось, что в одной из стран СНГ чиновникам будут платить за чтение книг.