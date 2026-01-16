В одной из стран СНГ чиновникам будут платить за чтение книг

В Узбекистане утвердили программу стимулирования чтения среди государственных служащих. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиеев. Согласно документу, сотрудники государственных учреждений смогут получать денежные премии за активное чтение книг.

В частности, планируется проводить конкурсы среди персонала с выплатой вознаграждения тем, кто прочитает наибольшее количество литературы.

Глобальная цель программы — повысить средний показатель до десяти прочитанных книг в год на одного жителя страны в период с 2026 по 2030 годы.

Для реализации этих планов во всех государственных учреждениях до 1 апреля 2026 года должны быть оборудованы специальные книжные уголки. Также для персонала вводится обязательный ежемесячный «час чтения». Активность сотрудников будут отслеживать с помощью внутренней системы рейтинга.

Помимо мер, направленных на госслужащих, программа предусматривает финансовую поддержку издательской деятельности. Государство будет компенсировать половину затрат на перевод и издание зарубежных произведений на узбекский язык.

Аналогичная поддержка в размере 50% будет предоставляться издателям, выпускающим произведения национальной литературы на иностранных языках.

