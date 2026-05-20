Итоги переговоров в Пекине 20 мая: что значит встреча лидеров России и Китая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине на фоне рекордного роста товарооборота между двумя странами, который в 2025 году достиг почти 240 млрд долларов. Политолог Никита Ляховецкий заявил в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что диалог Москвы и Пекина проходит в позитивном ключе и подтверждает дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и Китая.

По словам эксперта, за последние годы структура торговли между двумя странами заметно расширилась. Помимо сырьевого сектора, выросла доля продукции с высокой добавленной стоимостью, а современные предприятия помогли увеличить объемы встречной торговли. При этом практически все экспортно-импортные операции между Россией и КНР сейчас осуществляются в рублях и юанях.

Ляховецкий подчеркнул, что Москва и Пекин продолжают совместную работу по формированию многополярного мира, где отношения между государствами строятся на взаимном уважении, традициях и национальных интересах.

«Переговоры проходят в позитивном ключе и свидетельствуют о продолжении развития дружеских, взаимоуважительных отношений между Россией и Китаем», — отметил политолог.

Эксперт обратил внимание и на слова Си Цзиньпина о том, что Владимир Путин посещает Китай уже в 25-й раз. По мнению Ляховецкого, это подчеркивает высокий уровень доверия между двумя странами и особый характер российско-китайских отношений.

«Обе державы поддерживают друг друга в вопросах, касающихся центральных интересов двух государств, и играют друг для друга роль стратегического оплота», — пояснил он.

Политолог добавил, что именно стратегическое партнерство Москвы и Пекина сегодня становится одним из ключевых факторов стабильности в регионе и основой дальнейшего развития двух государств.

Итоги переговоров: главное

По итогам переговоров в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление и пакет почти из 40 межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Основной акцент стороны сделали на углублении экономического сотрудничества, развитии энергетики, высоких технологий, гуманитарных обменов и взаимной торговли.

Лидеры также подтвердили намерение координировать позиции на международной арене. Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай продолжат совместно защищать авторитет ООН, выступать против одностороннего давления и «проявлений гегемонии», а Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не зависят от мировой конъюнктуры и уже стали образцом стратегического партнерства между государствами.

Китай продлил безвизовый режим на весь 2027 год, и Москва зеркально ответила — загранпаспорт теперь остается главным документом для поездки на еще один год. В Кремле уже отчитались, что безвизовый коридор сработал блестяще, турпоток бьет рекорды, и тормозить процесс никто не собирается.