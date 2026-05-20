В Московской области состоялся региональный конкурс по разработке стартапов среди старшеклассников

В Подмосковье на территории Корпоративного университета развития образования провели очный этап Регионального конкурса по разработке стартапов по запросу социальных партнеров среди старшеклассников общеобразовательных организаций, победу одержали пять обучающихся из Электростали, Жуковского, Клина и Орехово-Зуева. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, победителем в номинации «Образовательный стартап» стал Тимофей Симонов (школа № 13 с УИОП г. о. Электросталь) с проектом «От инженерного объекта до точки притяжения: водное украшение Электростали», в номинации «Социальный стартап» — Владислав Юрин (школа № 9 г. о. Жуковский) с проектом «Газосварочный резак „ELECTROHOH C1“. Проект „Невидимые маршруты: забота о слабовидящих“ (Ксения Голубкова, Алена Филипкина, школа „Имена Победы“ г. о. Клин) стал лучшим в категории „Туризм и культура“, проект „Разделяй в Куровское“ (Тимур Абдуллаев, Куровская школа № 1 г. о. Орехово-Зуевский) — в номинации „Экологический стартап“.

В рамках конкурса участники работали над конкретными задачами, которые поставили социальные партнеры, разрабатывали практико-ориентированные инициативы и проекты, направленные на решение локальных проблем. В общей сложности в очном этапе представили 54 проекта от старшеклассников из 18 городских округов региона.

