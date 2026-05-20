Стало известно, сколько готовы платить няням в Подмосковье

Жители Московской области в среднем готовы платить няням около ₽1700 в час. Такие данные получили аналитики «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» после опроса 10 тысяч респондентов по всей стране, сообщает REGIONS .

При выборе специалиста по уходу за детьми родители в регионе ориентируются прежде всего на опыт работы (52%) и рекомендации (49%). Личность кандидата важна для 43% опрошенных, образование — для 38%. Женщины оказались внимательнее к деталям: они чаще мужчин учитывают сразу несколько критериев и собирают максимум информации перед решением.

Реклама также играет роль: 85% жителей Подмосковья обращают на нее внимание при поиске няни. Главные каналы влияния — советы знакомых (46%) и объявления на профильных сайтах (45%). Еще 34% ориентируются на рекламу в поисковиках, 27% — в соцсетях.

Главными поводами для отказа от кандидата становятся несовпадение взглядов на воспитание (47%), отсутствие интереса к ребенку (44%) и нарушение личных границ (41%). Контролировать работу няни родители планируют с помощью камер видеонаблюдения (55%) и фотоотчетов в мессенджерах (42%).

Руководитель бизнес-категории «Авито Услуг» Александр Семочкин отметил, что полноценный рабочий день няни обходится семье примерно от ₽6 тыс. Приоритет для родителей — профессиональный подход и безопасность ребенка. Директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон добавил, что онлайн-реклама влияет на выбор услуг для детей у подавляющего большинства опрошенных, поэтому точность показа сообщения критически важна для исполнителей.

