Капремонт корпуса № 4 школы № 24 им. С. А. Красовского в Щелкове наполовину завершен
В поселке Монино Щелковского городского округа в 4-м корпусе средней школы № 24 им. С. А. Красовского, расположенном на ул. Баранова (стр. 1а), идет капитальный ремонт. По информации, озвученной пресс‐службой Министерства строительного комплекса Московской области, степень готовности объекта уже превысила 57%.
Инициатива реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Финансирование полностью обеспечивается из регионального бюджета.
На площадке ежедневно трудятся 60 специалистов разных профилей. Бригады сосредоточены на комплексном обновлении здания: одновременно ведутся общестроительные и отделочные работы, идет ремонт кровли и фасада, а также выполняется монтаж инженерных коммуникаций.
Завершить капитальный ремонт корпуса планируется к 1 сентября 2026 года. К началу нового учебного года ученики и педагоги получат обновленное пространство, созданное с учетом актуальных стандартов образования и потребностей современного общества.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.