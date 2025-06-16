Пятый день не работает мобильный интернет в Тюмени

В Тюмени пятый день не работает мобильный интернет некоторых провайдеров. Горожане активно обсуждают проблему в соцсетях, сообщил nashgorod.ru.

По информации пользователей соцсетей, проблема актуальна также для жителей Тюменской области. После анализа комментариев редакция отметила, что интернет не работает у таких операторов, как Ростелеком, Билайн, TELE2 и Мегафон. Услугу с перебоями предоставляют в МТС и Yota.

Один из пользователей отметил, что местные власти не комментируют перебои в работе связи. Пользователи отметили, что интернет мог не работать стабильно в связи с празднованием Дня России. Однако массовые мероприятия прошли, но связь не восстановлена. Пользователи рассказали, что с подобной проблемой сталкиваются жители соседних регионов. Со слов тоболяков, из-за отсутствия интернета в магазинах невозможно расплатиться карточкой.

«Праздники прошли. Но какого лешего мобильный интернет-то до сих пор не включен?» — возмутились ишимцы.

Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев Downdetector, за последние сутки жалобы на некачественный интернет оставили 1,4 тыс. жителей Тюменской области. Представители операторов рекомендуют временно использовать Wi‑Fi-соединение.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой произошел в День России в работе Google, Amazon и других сервисов.