Пьют пиво и ходят по крышам: волжане обеспокоены поведением подростков

По данным издания, подростков замечают на крышах в разных районах города. Очевидцы пишут, что дети могут садиться на край крыши и свешивать ноги. Некоторые из ребят пьют пиво. Мнение пользователей, кто виновен в таком поведении молодого поколения, разделились. Первая категория подписчиков уверена, что не допускать хождения детей по крышам обязаны их родители. Люди обращаются ко всем мамам и папам с просьбой внимательно следить за поведением подростков. Есть призывы и к самим детям выбрать более безопасное увлечение.

«Пожалуйста, поговорите со своими детьми, объясните все риски таких прогулок. Это же очень опасно», — отметил один из пользователей соцсетей.

Вторая группа подписчиков — люди, которые винят в создании опасной ситуации представителей управляющих компаний. Комментаторы напоминают, что жильцы домов и посторонние не должны иметь свободного выхода на крышу. Один из пользователей призвал привлекать УК к ответственности за подобные нарушения.

Ранее психолог Целевич оценила риск увлечения подростков трансигрой с галлюцинациями «Красная дверь, желтая дверь».