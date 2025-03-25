Плакаты с анонсом концерта SHAMAN в ХМАО испортили провокационными надписями

Корреспондент Muksun.fm обратился за комментариями в главное управление МВД по ХМАО. Сотрудники правоохранительных органов проинформировали, что проводят проверку по факту появления провокационных надписей на афишах.

По данным издания, певец выступит в Нижневартовске 26 апреля. Фото с одним из испорченных плакатов опубликовали в соцсетях местные подростки, сообщил «Типичный краб.Нижневартовск». По данным телеграм-канала, надписи на плакатах критиковали певца. После разглашения информации афиши исчезли с улиц города.

Muksun.fm проанализировал записи местных жителей в соцсетях, чтобы понять их отношение к инциденту. Мнения разделились. Одни не понимают, почему певец стал настолько популярным. Другие уверены, что музыкальные предпочтения — личное дело каждого человека. Часть граждан уверена, что одно дело не любить певца, а совершенно другое — портить плакаты.

«Вот не было раньше телефонов, с камерой тем более, и никто не знал, кто же на заборе что-то написал, или в 80-х или 90-х нигде никто ничего не рисовал? Напомните, а то девичья память у меня. Тут скорее безнаказанность (отсутствие какого-либо внимания), раз дети так смело гордятся своими „такими“ поступками», — написал пользователь соцсети.

Ранее сообщалось, что SHAMAN может представить Россию на «Интервидении».

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.