SHAMAN может представить Россию на «Интервидении»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что на «Интервидение» от России поедет популярный исполнитель. Он рассказал, что артист должен входить в пятерку наиболее популярных современных исполнителей. Источник ТАСС сообщил, что на сцене «Интервидения» появится SHAMAN.

«Россию представит певец SHAMAN», — сказал собеседник агентства.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс. Ранее стало известно, что 20 стран уже подтвердили информацию об участии в мероприятии. Проведение конкурса запланировано на осень 2025 года. Гостей и участников из всех стран встретит Москва. Количество участников может увеличиваться, потому что продолжают поступать соответствующие заявки. Организаторы хотят представить зрителям необычный формат, который продемонстрирует единство разных народов и станет площадкой для выступления талантливых исполнителей.

ТАСС напомнил, что песенный конкурс уже проходил в 1960-1980-х годах. Он был аналогом «Евровидения» — музыкального конкурса, который после введения санкций против РФ стал недоброжелательно относиться к ее представителям.

Ранее сообщалось, что певица Юта готова принять участие в песенном конкурсе «Интервидение».