План был, а чистого воздуха нет: что помешало колонии выполнить свои же обещания по сокращению выбросов

По информации пресс-службы регионального Минприроды, промышленные объекты колонии-поселения ИК-29 находятся в опасной близости — всего в паре метров — от жилых домов на Таежной улице, продолжая загрязнять воздух выбросами серы, ацетона и ряда других вредных веществ.

Несмотря на то что официальный план экологической модернизации, утвержденный еще в августе 2025 года, предусматривал комплекс мер по сокращению выбросов оксидов азота, серы и ацетона, на практике он остался лишь на бумаге.

Проверка зафиксировала, что котельная, лесопильный цех и участок сварочных работ на территории учреждения функционировали в штатном режиме, игнорируя предписания. Их деятельность стала дополнительным фактором, ухудшавшим качество воздуха в периоды действия режима НМУ. За систематическое пренебрежение нормами охраны атмосферного воздуха в отношении предприятия будет инициирована административная процедура.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска жалуются на сильный смог и удушливый запах.