План был, а чистого воздуха нет: что помешало колонии выполнить свои же обещания по сокращению выбросов
Минприроды Кузбасса: ИК-29 в Кемерове нарушает режим НМУ в 2 метрах от жилых дом
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
Режим «черного неба» в Кемерове вновь выявляет новых нарушителей, чья деятельность наносит прямой ущерб экологии и здоровью жителей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации пресс-службы регионального Минприроды, промышленные объекты колонии-поселения ИК-29 находятся в опасной близости — всего в паре метров — от жилых домов на Таежной улице, продолжая загрязнять воздух выбросами серы, ацетона и ряда других вредных веществ.
Несмотря на то что официальный план экологической модернизации, утвержденный еще в августе 2025 года, предусматривал комплекс мер по сокращению выбросов оксидов азота, серы и ацетона, на практике он остался лишь на бумаге.
Проверка зафиксировала, что котельная, лесопильный цех и участок сварочных работ на территории учреждения функционировали в штатном режиме, игнорируя предписания. Их деятельность стала дополнительным фактором, ухудшавшим качество воздуха в периоды действия режима НМУ. За систематическое пренебрежение нормами охраны атмосферного воздуха в отношении предприятия будет инициирована административная процедура.
Ранее сообщалось, что жители Красноярска жалуются на сильный смог и удушливый запах.