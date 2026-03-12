Шкатулка с останками в гробу: как через 1,5 года хоронили певца‑инвалида Максима Вербенина — жертву теракта в «Крокусе»

Жертву теракта в «Крокус Сити Холле» — певца-инвалида Максима Вербенина — смогли захоронить только в конце февраля 2026 года, сообщило издание «Милосердие». До этого времени специалистам не удавалось найти даже фрагменты инвалидной коляски. Молодой человек оказался в эпицентре пожара. Его мама рассказала, как все это время надеялась на ошибку.

Мама Максима, журналист Елена Вербенина, рассказала, что надеялась на чудо. Она отметила, что если тела не было, значит, сын мог быть жив. В трагический день молодой человек приехал на концерт вместе со своей девушкой Натальей. Она стала свидетелем его гибели. Девушка позвонила матери и сообщила новость.

«Хотя девушка Максима еще в первый день, когда звонила из скорой, прокричала мне в трубку: "Лена… шансов нет. Максима убили, а меня везут с сильными ожогами в Склифосовского". Я благодарна ей за эту честность. Но я все равно верила в тот момент, что, может быть, он жив. Хотя умом все понимала», — вспомнила Елена.

Елена рассказала, что о найденных останках тела сообщил следователь. Он позвонил женщине летом. До этого времени россиянка получила свидетельство о смерти сына. Ей объяснили, что пока тело не было найдено, документ выдан с пометкой, что молодой человек умер. После обнаружения остатков начался этап юридических вопросов.

«И только в феврале 2026 года мы получили наконец правильное свидетельство. После этого можно было говорить о похоронах», — рассказала мама жертвы теракта.

Певца-инвалида похоронили в Прощеное воскресенье – 22 февраля. На Троекуровском кладбище собрались только близкие люди. Семья не хотела привлекать прессу. Родные люди почтили память Максима его песнями. Найденные спустя полтора года фрагменты были уложены в шкатулку, которую положили в гроб.

«Когда я стояла рядом, мне казалось невозможным совместить в голове эту разницу – прожитую жизнь, его голос, его смех, его музыку – и шкатулку в центре пустого пространства, в котором уместилось все, что осталось от моего сына на земле», — поделилась Елена.

Ранее сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненному лишению свободы.