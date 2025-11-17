Планируете зимнюю свадьбу? Священник предупредил о целом месяце, когда брак под запретом

Священник Филипп Ильяшенко рассказал REGIONS, что в декабре православным христианам запрещено жениться и венчаться.

Священник пояснил, что на протяжении всего декабря продлится Рождественский пост. Он начнется в конце ноября — 28 числа. До 6 января 2026 года влюбленным запрещено вступать в официальный и церковный брак. Во время поста Филипп Ильяшенко рекомендует сосредоточиться на своих мыслях, обратиться к Богу, проанализировать свои мысли.

Священник отметил, что венчание и свадьба — это праздники, на которых принято веселиться. Однако период поста — это уединение человека со своей душой и Богом.

«Соответственно, в период поста нужно отменить человеческое веселье. Безусловно, свадьба и венчание — это хорошее и правильное веселье, но эти праздники нужно проводить своевременно», — сказал церковнослужитель.

Священник Ильяшенко рассказал также, что во вторник, четверг и субботу любого месяца не стоит проводить церемонию венчания. Эти дни предшествуют постным, поэтому не рекомендованы для обряда.

«Помимо этого, когда кончается Рождественский пост, в период от Рождества до Крещения — в Святки тоже нельзя венчаться. Это время особого праздника Господа, святые дни, которые посвящены Богу. Свои личные праздничные события нужно отменить», — предупредил Ильяшенко.

