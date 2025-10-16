Пластика «китайским лоскутом»: медики восстанавливают палец участнику СВО

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в официальном телеграм-канале рассказал, как медики на протяжении года оказывают помощь военнослужащему РФ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Цель — восстановить участнику СВО большой палец руки.

Министр рассказал, что в настоящее время врачи выполнили несколько операций. Во время первой убрали грубые рубцы и сформировали основу для будущего пальца. В ходе второй — применили пластику «китайским лоскутом»: на пострадавшую кисть пересадили ткани с собственными сосудами. Кроме того, медики сформировали первый луч кисти.

«Такая методика гарантирует полноценное кровоснабжение и надежное приживление», — написал министр Тарасов.

По информации министра, заведующий микрохирургическим отделением Прокопьевского ортопедо-хирургического центра Андрей Сигарев лично контролирует ход лечения пациента. Планы специалистов на ближайшее время — выполнить коррекцию лоскута, который хорошо прижился, а также углубления межпальцевого промежутка. Медики нацелены на то, чтобы придать кисти еще более естественный вид, не ограничивая ее функциональность.

