Платим как в Москве: тюменцы возмущены стоимостью коммунальных услуг

С 2015 по 2025 год тарифы на услуги ЖКХ в Тюменской области выросли на 80–100%, сообщил nashgorod.ru. Эксперты назвали причины тенденции.

Экономист, кандидат наук Виктор Трофимов высказал мнение, что рост тарифов в первую очередь происходит по двум причинам: износ инфраструктуры и увеличение инфляции. Система не сможет функционировать, сели не будет учитывать в тарифе все изменения. На протяжении 10 лет в регионе поднималась стоимость электроэнергии, материалов и человеческого ресурса.

«Когда правительство говорит, что рост тарифов в пределах инфляции, это звучит правдоподобно, но не учитывает эффект накопления. Каждый год добавляется всего несколько процентов, но через десять лет это превращается в двукратное увеличение платы», — отметил экономист.

Социолог Виктор Черняев высказал мнение, что теперь оплата коммунальных услуг превратилась в новую форму экономического давления на домохозяйства. Согласно опросу ВЦИОМ, каждый третий опрошенный признался, что оплачивает коммунальные услуги, не разбираясь в деталях их начисления. Эксперт Черняев считает, что в общественном сознании произошло изменение — люди воспринимают коммунальные услуги как обязательный налог на само проживание.

«Люди не видят прямой связи между суммой в квитанции и качеством услуг. Это вызывает раздражение и ощущение несправедливости», — отметил эксперт Виктор Черняев в беседе с «Нашим городом».

По информации издания, главная жалоба абонентов связана с тем, что они проживают в Тюменской области и не всегда получают качественные услуги, однако платят, как будто находятся в Москве.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье рассмотрит дело о коммунальной аварии в Климовске.