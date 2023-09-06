«Платит мама»: В Омске уклонист от алиментов объяснил причину своего поведения

Правоохранительные органы нашли мужчину, который длительное время не выплачивал алименты своему сыну. 41-летний отец объяснил, почему не считал нужным помогать собственному ребенку, сообщает gorod55.ru .

«За меня платит мама», — рассказал должник

В Омске длительное время не могли разыскать мужчину, который не выплачивал своему сыну алименты. Ранее суд постановил, что он в обязательном порядке должен переводить деньги на содержание ребенка.

Отец нигде не работает, но и не числится в центре занятности как безработный. Он не проживал по месту прописки, поэтому правоохранительным органам было сложно определить его место нахождения.

Когда мужчина приехал в село Нижнеомского района, где проживает его мать, сотрудники сразу пришли выяснить причины уклонения от алиментов. Отец рассказал, что периодически его мама по собственной инициативе передает ребенку деньги. Мужчина посчитал, что этого достаточно.

На данный момент составлен протокол, который уже рассмотрел суд. Нарушителю назначили наказание в виде административного ареста сроком на десять суток. Если мужчина и в дальнейшем не начнет погашать задолженность, против него возбудят уголовное дело.

Ранее стало известно, что директор ООО «Капиталстрой» Юрий Бронников увез своего сына предположительно за границы России на время своего отпуска без разрешения его матери, с которой мужчина не проживал.