Три месяца вместо полугода: с 2027 года электросчетчики будут менять вдвое быстрее

С 1 января 2027 года в России сократится предельный срок замены вышедших из строя электросчетчиков — с шести до трех месяцев. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, ускоренный срок будет применяться в случаях, когда прибор отсутствует, утрачен, неисправен или истек срок его эксплуатации. Если же подошел к концу межповерочный интервал, действуют отдельные правила, и срок не сокращается автоматически.

Важно, что заменой электросчетчиков занимаются не жильцы, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах и сетевая организация в частном секторе. Абоненту достаточно своевременно подать заявление о поломке или окончании срока эксплуатации. Покупка нового прибора и его установка производятся за счет энергетиков.

Для счетчиков холодной и горячей воды, а также газа пока ничего не меняется. За сроками должны следить сами потребители, они же оплачивают поверку или замену. Если вовремя не сделать этого, уже со следующего месяца начисления пойдут по среднемесячному расходу за предыдущие шесть месяцев, а с четвертого месяца — по нормативам с возможными повышающими коэффициентами. При нарушении пломб плату начнут брать по нормативам сразу. Это касается и электросчетчиков.