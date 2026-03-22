Платите за интернет, которого нет? Юрист рассказал, почему это незаконно и как добиться снижения платы за услугу

Ситуация, когда абонентская плата взимается в полном объеме при недоступности мобильного интернета, противоречит основам гражданского законодательства и Закону о защите прав потребителей. Такое мнение «Газете.Ru» высказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт пояснил, что услуга считается оказанной клиенту при условии, если потребитель смог ею воспользоваться, предварительно оплатив. По данным юриста, когда оператор связи вводит ограничение доступа к сети, но при этом в тарифном плане заявлена данная услуга, пользователь вправе требовать пропорционального снижения стоимости.

«Операторы не вправе брать деньги за ресурс, который они не предоставили, даже если ограничения введены государственными органами. Предпринимательский риск несет сам исполнитель услуги, а не его клиент», — сказал юрист.

Юрист назвал два способа решения проблемы. Первый он считает менее удобным. Александр Хаминский советует делать скрин экрана так, чтобы на нем было видно отсутствие соединения с интернетом. Данные необходимо переслать оператору, предоставляющему услугу.

«Во-первых, он (менее удобный способ. — Прим. ред.) требует от пользователя несоразмерных временных затрат, чтобы постоянно доказывать очевидный факт. Во-вторых, это приводит к избыточному документообороту, нагружая как клиентов, так и сотрудников call-центров, которые вынуждены обрабатывать тысячи однотипных заявок», — рассказал эксперт.

Юрист Хаминский также назвал второй способ снижения месячной оплаты, который считает более выгодным и эффективным. По его информации, техническая инфраструктура операторов связи позволяет им самостоятельно отслеживать местоположение абонентского устройства и фиксировать нахождение в зоне действия соты, где передача интернет-трафика ограничена. Современное оборудование дает возможность в автоматическом режиме выявлять периоды, когда услуга фактически не предоставлялась.

«Соответственно, у компаний есть все инструменты для того, чтобы без участия потребителя производить автоматический перерасчет и уменьшать абонентскую плату за те дни или часы, когда доступ к сети был заблокирован», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минцифры опровергло слухи о «белых списках» для домашнего интернета.