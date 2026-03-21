Минцифры опровергло слухи о «белых списках» для домашнего интернета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ официально опровергло появившуюся ранее в СМИ и соцсетях информацию о введении так называемых «белых списков» для домашнего интернета, пишет РИА Новости. Ведомство назвало эти сообщения фейком. Никаких распоряжений провайдерам о фильтрации трафика на домашних сетях не давалось.

Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что провайдерам поручили проработать возможность ограничения проводного интернета в Москве.

В Минцифры объяснили, что меры по ограничению доступа к интернету могут применяться только в исключительных случаях, связанных с угрозами безопасности, например, при атаках вражеских беспилотников. При этом точечно отключается исключительно мобильный интернет. Домашний интернет такие ограничения не затрагивают.

Провайдеры также опровергли слухи. В «Билайне» заявили, что не получали распоряжений о введении «белых списков» и оказывают услуги в обычном режиме. «Ростелеком» также подтвердил, что никаких ограничений для пользователей домашнего интернета не вводилось.

При этом продолжает действовать «белый список» платформ и сайтов, обеспечивающий доступ к необходимым сервисам в случае отключения мобильного интернета. Перечень составляется по согласованию с органами безопасности. Важное условие для попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей сервиса на территории России.

В «белый список» Минцифры сейчас входят более 120 сервисов, включая социальные сети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые платформы, операторов связи, а также ресурсы для бронирования путешествий и покупки авиабилетов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина обвинила власти в нарушении конкуренции из-за «белых списков».